В воскресенье под Саратовом полыхала дача

Вчера, 6 сентября, в 11:54 пожарные и одна единица техники выехали тушить дачу в селе Славянка Воскресенского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Возгорание на площади 70 кв. м ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.