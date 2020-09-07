В воскресенье под Саратовом полыхала дача

Вчера, 6 сентября, в 11:54 пожарные и одна единица техники выехали тушить дачу в селе Славянка Воскресенского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Возгорание на площади 70 кв. м ликвидировали.
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