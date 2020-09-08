Дождь и тепло: прогноз погоды в Саратовской области на 8 сентября

В Саратовской области сегодня днем, 8 сентября, будет переменная облачность.

- Во второй половине дня местами в Правобережье — кратковременный дождь, возможна гроза. В Саратове осадков не ожидается, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер по области усилится, порывы составят 15–17 м/с, в Саратове — до 14 м/с.

Температура днем по региону поднимется до +24…+29 градусов, а в Саратове — до +28.

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