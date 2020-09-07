В Правобережье ожидается сильный ветер и гроза

В Правобережье Саратовской области завтра, 8 сентября, ожидается сильный ветер, возможна гроза.

- Эти неблагоприятные погодные явления ожидаются во второй половине дня. Скорость юго-восточного ветра составит 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом в большинстве районов области до 11 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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