Жительница Саратова стала финалисткой международного конкурса красоты

Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты области

Жительница Саратова Марина Опалько стала финалисткой V Международного конкурса красоты и таланта «Невская краса — 2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, конкурс учрежден общественной правозащитной организацией «На коляске без барьеров» для девушек и женщин на инвалидных колясках.

В финал вышли 25 участниц из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Франции и Кении. Он пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге.

Из 25 девушек 15 будут бороться за победу в номинации «Мисс», а десять — за титул «Леди». Пока что они посещают экскурсии, участвуют в мастер-классах по актерскому мастерству и сценическому искусству, участвуют в фотосессиях, репетируют.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.