Проект стелы «Саратов — город трудовой доблести» выберут в декабре

С 3 сентября по 25 декабря пройдет всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести».

Как рассказали «КП-Саратов» в российском военно-историческом обществе, участие могут принять профессиональные архитекторы и скульпторы, отдельные мастера и творческие коллективы.

Напомним, что Саратов входит в список городов, имеющих это почетное звание. Поэтому решение, выбранное лучшим, реализуется и в областном центре.

Организатором конкурса выступает российское военно-историческое общество.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.