Проект стелы «Саратов — город трудовой доблести» выберут в декабре

С 3 сентября по 25 декабря пройдет всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести».
Как рассказали «КП-Саратов» в российском военно-историческом обществе, участие могут принять профессиональные архитекторы и скульпторы, отдельные мастера и творческие коллективы.
Напомним, что Саратов входит в список городов, имеющих это почетное звание. Поэтому решение, выбранное лучшим, реализуется и в областном центре.
Организатором конкурса выступает российское военно-историческое общество.
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