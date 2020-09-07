Володин о ларьках в центре города: Для Саратова 90-е годы затянулись надолго

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ларьках в Мирном переулке. Видео разместили в группе его сторонников в Instagram.

- Посмотрите, что стало с городом, — заявил Володин, обращаясь к мэру Саратова Михаилу Исаеву. — Принимайте решение. Потому что все это было сделано людьми, которые понимали, что они захватывают территорию города.

По словам Володина, эти ларьки находятся там, где должна быть пешеходная зона.

- Здесь нет неграмотных и тех, кто ошибочно взял кусок у города оттяпал, считая, что так и должно быть. Просто все считали, что такое возможно и будет дальше. Нет, 90-е ушли, но для Саратова они затянулись слишком надолго, — подчеркнул председатель Госдумы.

Он обратился к Исаеву с просьбой навести порядок. При этом Володин отметил, что для тех, кто хочет заниматься бизнесом, городская власть должна найти площадки и создать условия. Также спикер ГД заявил, что работы в этом направлении нужно закончить до конца 2020 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.