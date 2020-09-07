Саратовский Минобраз: Сколько дней ребенок может не ходить в школу без справки

В школьных столовых организовано обязательное питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

На постоянном брифинге в минздраве Саратовской области замминистра образования Ирина Чинаева ответила на три самых частых вопроса родителей саратовских школьников.

Родителей, прежде всего, интересует необходимость предоставления справок, если ребенок отсутствовал в школе несколько дней.

- Дети могут пропустить уроки. Если менее пяти дней, то без справки. Для этого и есть утренний фильтр с проверкой температуры, но если ребенка на фильтре отметили, сделали запись, то уже не допустят до занятий, — сказала Чинаева.

Она пояснила также, что всероссийские проверочные работы, которые пройдут с 14 сентября до середины октября, необходимы для проверки уровня знаний детей и оценка за них не будет ставиться в журнал.

Тема горячего питания в школах по-прежнему актуальна.

Правила организации питания установлены документом. Горячий завтрак — если заканчивают уроки до 12 часов. Если потом, то еще и обед. А согласие родителей надо на саму процедуру, что ребенку разрешено есть в школе и у него нет ограничений по питанию в столовой, — пояснила Ирина Чинаева.