В Саратовской области 4 810 человек заражены коронавирусом

Коронавирусом на сегодняшний день, 7 сентября, заражены 4 810 жителей Саратовской области. Эти цифры озвучил на брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Он отметил, что из этого числа 2 127 пациентов находятся в стационарах, 259 — на кислородной поддержке, 87 подключены к аппарату ИВЛ, 2 683 на амбулаторном лечении, у 2 011 пневмония.

Скончались от новой инфекции 82 человека.

Всего в регионе зарегистрировано 13 068 случаев коронавируса, из них 5 141 — мужчины, 7 927 — женщины.

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