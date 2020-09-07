Глава саратовского СК проведет три выездных личных приема граждан

В сентябре 2020 года руководитель СУ СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов проведет несколько выездных личных приемов граждан.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, один из них пройдет 17 сентября с 11:00 в Ртищеве на Большой Московской улице, 33. Телефон: (845-40) 6-99-96.

В этот же день с 15:00 задать свой вопрос смогут жители Аткарска, для этого нужно прийти на улицу Пушкина, 58, телефон: 8 (845-52) 3-86-02.

А 14 сентября с 10:00 — в приемной президента РФ в Саратовской области на улице Челюскинцев, 114 в Саратове.

Всем желающим сначала нужно предварительно записаться в рабочий день. Это можно сделать с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону: 8 (845-2) 28-38-46. Также можно обратиться в эти следственные отделы по указанным телефонам.

Необходимо не забывать с собой паспорт.

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