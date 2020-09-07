Саратовца оштрафовали на 250 тыс. рублей за попытку подкупа сотрудника УФСБ

В Саратове вынесен приговор 23-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в попытке подкупа сотрудника УФСБ.

Установлено, что молодой человек трудился в компании сотовой связи менеджером и имел доступ к базе данных клиентов. Персональные сведения злоумышленник незаконно предоставил третьим лицам.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ, и сотрудник попытался уйти от наказания. Для этого он предложил проверяющему взятку и днем 12 мая попытался передать 50 тыс. рублей оперуполномоченному, но его действия были пресечены.

В суде молодой человек признался и раскаялся. Его оштрафовали на 250 тыс. рублей.

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