В Саратове еще два человека скончались от коронавируса

В Саратовской области сегодня, 7 сентября, стало известно, что еще два человека скончались от коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, умер 64-летний мужчина с пневмонией. Смерть наступила от отека легких, эндогенной интоксикации и декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Также у него был перенесенный инфаркт, сахарный диабет и другие заболевания.
В больнице мужчина провел 20 суток, из них 12 — на ИВЛ.
Еще одной жертвой коронавируса стала 60-летняя женщина. Она жила одна, за медицинской помощью не обращалась.
В день смерти родственники вызвали бригаду «скорой». Когда медики прибыли, то обнаружили ее в агонии.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за COVID-19 и внебольничной пневмонии. Также у женщины была ишемическая болезнь сердца, хронический бронхит, атеросклероз аорты и коронарных сосудов.
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