В Саратове еще два человека скончались от коронавируса

В Саратовской области сегодня, 7 сентября, стало известно, что еще два человека скончались от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, умер 64-летний мужчина с пневмонией. Смерть наступила от отека легких, эндогенной интоксикации и декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Также у него был перенесенный инфаркт, сахарный диабет и другие заболевания.

В больнице мужчина провел 20 суток, из них 12 — на ИВЛ.

Еще одной жертвой коронавируса стала 60-летняя женщина. Она жила одна, за медицинской помощью не обращалась.

В день смерти родственники вызвали бригаду «скорой». Когда медики прибыли, то обнаружили ее в агонии.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за COVID-19 и внебольничной пневмонии. Также у женщины была ишемическая болезнь сердца, хронический бронхит, атеросклероз аорты и коронарных сосудов.

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