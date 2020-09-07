Желающего купить мотор на лодку саратовца обманули на 20 тысяч рублей

Полиция Саратова рассказала о новых случаях мошенничества в отношении горожан.

- Жертвой аферистов стала 59-летняя жительница Волжского района, желающая продать свадебное платье дочери. Она разместила объявление. Ей пришло сообщение от неизвестной покупательницы. Та для совершения «безопасной» сделки направила ссылку на сайт, на котором потерпевшая ввела номер банковской карты и CVV-код и лишилась 3,6 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД.

В Кировском районе 31-летний мужчина лишился 20 тыс. рублей. Он нашел в интернете объявление о продаже лодочного мотора. В ходе переписки продавец прислал фото своего паспорта и номер карточки.

Доверчивый саратовец перевел на указанный счет сумму. Однако в транспортной компании товар отправленным не числится, а номер продавца перестал существовать.

Полиция просит горожан не пересылать деньги авансом малознакомым людям. Если товар находится в вашем городе, попросите адрес, куда бы вы могли подъехать и предварительно осмотреть его. Если нет возможности убедиться в реальности товара, лучше совсем отказаться от его покупки.

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