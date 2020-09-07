За восемь месяцев в Саратове родилось более 12 тысяч детей

В Саратовской области за восемь месяцев родились 12 319 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении по делам ЗАГС, больше всего новорожденных появилось на свет в Саратове — 5 216. В Энгельсе зарегистрировано 1 784 ребенка, а в Балакове — 957.

- Чаще всего мамами становились женщины в возрасте старше 30 лет — на эту возрастную группу приходится свыше 5,7 тыс. рождений. Такая тенденция сохраняется в регионе уже не первый год, — рассказала начальник Управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Также за восемь месяцев в регионе поженились 7 060 пар, а развелось — 5 547. Количество расторжений браков снизилось на 14,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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