После ухода собутыльниц жительница Балакова обнаружила пропажу золота почти на 100 тысяч рублей

В Балаковском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемую в краже золота почти на 100 тыс. рублей.

- Заявление от 34-летней женщины поступило 3 сентября. Она рассказала, что обнаружила пропажу 22-граммовой золотой цепи, перстня «Кардинал», золотого креста весом 3,8 грамма со вставками из фианитов, кольца золотого с фианитами и золотой печатки после ухода двух незнакомых собутыльниц из квартиры на Каховской. Общая сумма ущерба составила более 90 тыс. рублей — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция задержала 41-летнюю гражданку. Она призналась в краже. У нее изъяли только крестик и кольцо с фианитом, остальные изделия она сдала в ломбард. Ей выписали подписку о невыезде.

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