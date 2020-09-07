Вскоре после дня рождения пенсионерка погибла на пожаре в Саратове

В квартире нашли труп старушки Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Октябрьского района начали доследственную проверку по факту пожара, в результате которого погибла пенсионерка.

- По предварительным данным, около двух часов ночи жильцы дома на Новоузенской заметили возгорание квартиры на седьмом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание и в одной из комнат обнаружили тело хозяйки, которой днем ранее исполнилось 87 лет. В другой комнате находился ее пострадавший 59-летний сын. Его госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия. Предполагается, что пожар начался на балконе. На трупе пенсионерки не нашли следов насилия или термического воздействия. Предположительно, она умерла от отравления продуктами горения.

Предполагается, что пожар начался на балконе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

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