В Саратове ночью на пожаре погибла старушка

В Саратове сегодня ночью, 7 сентября, на пожаре погибла пенсионерка.

- Сигнал о возгорании балкона двухкомнатной квартиры на седьмом этаже девятиэтажки на Новоузенской поступил в 01:06. На место выехали три единицы техники и 11 человек, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома десять человек, в том числе троих детей. Было найдено тело погибшей 87-летней женщины.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Предполагается, что он начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

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