Из кармана брюк мужчины в Саратове украли 15 тысяч рублей

В Волжском районе Саратова полиция вчера, 6 сентября, раскрыла кражу денег.

- Ночью 31 августа в отдел обратился 57-летний мужчина и заявил, что из кармана его брюк в квартире на улице Комбайн «Совхоз» украли более 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 40-летнего безработного. Ранее судимый за кражу мужчина признался в преступлении, но деньги не отдал, так как уже потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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