Саратовские кикбоксеры выиграли чемпионат России.

- Вреж Петросян и Анна Ажгирей стали победителями в разделе лайт-контакт в своих весовых категориях на соревнованиях в Ульяновске, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Спортсмены занимаются в ЦСШОР Саратова. К состязаниям их готовят заслуженные тренеры России Вячеслав Рогов и Жанна Дудник.

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