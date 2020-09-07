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Саратовский депутат передал балашовскому лицею обеззараживатели и термометры

Средства для защиты детей от инфекций Андрея Воробьева попросили педагоги
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Андрей Воробьев передал балашовскому лицею оборудование для защиты от инфекций

Андрей Воробьев передал балашовскому лицею оборудование для защиты от инфекций

Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев передал балашовскому лицею технику для защиты детей от инфекций.

Приобрести приборы для очистки и обеззараживания воздуха, а также бесконтактные термометры и антисептик для рук депутата попросили педагоги во время прошлого визита парламентария в учебное заведение.

Также Воробьев посетил храм имени великомученицы Варвары, который сейчас находится на ремонте, в селе Гусевка. Депутат исполнил просьбу монахинь и купил радиаторы отопления.

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