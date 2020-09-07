Саратовский депутат передал балашовскому лицею обеззараживатели и термометры

Андрей Воробьев передал балашовскому лицею оборудование для защиты от инфекций

Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев передал балашовскому лицею технику для защиты детей от инфекций.

Приобрести приборы для очистки и обеззараживания воздуха, а также бесконтактные термометры и антисептик для рук депутата попросили педагоги во время прошлого визита парламентария в учебное заведение.

Также Воробьев посетил храм имени великомученицы Варвары, который сейчас находится на ремонте, в селе Гусевка. Депутат исполнил просьбу монахинь и купил радиаторы отопления.

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