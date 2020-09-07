«Боялась, что дядя вернется и папу убьет»: В Саратове водитель Lada напал на пешехода с ребенком

Сегодня, 7 сентября, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Валерия Диль рассказала, как водитель Lada Priora с номерами Республики Татарстан напал на ее мужа с ребенком в Саратове.

Все произошло 4 сентября на Елшанской улице, рядом с гостиницей «Мираж».

- Ребенок очень сильно испугался. Ночь не спала, боялась, что дядя вернется и убьет папу, это ее слова. Муж выдернул ребенка из-под колес — шофер почему-то начал ехать по тротуару. Он остановил автохама и сказал ему, чтобы тот развернулся. Он вышел из машины и набросился на него с кулаками, и если бы водители не начали выходить из своего транспорта, он бы на этом не остановился, — рассказала девушка.

Она добавила, что обращение в правоохранительные органы уже направлено, начат поиск злоумышленника.

В УМВД Саратова сообщили, что заявление зарегистрировано, начата проверка.

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