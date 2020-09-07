В Саратовской области за сутки еще 101 человек заразился коронавирусом

Еще 101 человек заразился коронавирусом в Саратовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области, по данным на сегодняшнее утро, 7 сентября, еще 101 человек заболел коронавирусом.

- Общее количество зараженных составило 13 068 человек, а выздоровевших — 8 386. За сутки вылечились 18, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 60. Также 16 заболевших выявили в Балаковском районе, шесть — в Вольском, по три в Лысогорском и Петровском районах. Еще в 11 районах заразились по двое и менее человек.

С пневмонией коронавирус протекает у 73 вновь выявленных пациентов, у 12 — с признаками ОРВИ, у 16 — с бессимптомным течением.

За сутки выявили четверо больных детей до 14 лет, двое — 15–17, но основной группой зараженных стали люди старше 60, таких 40 человек.

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