В селе под Саратовом ревнивый муж 20 раз ударил жену ножом

Мужчина был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В июне 2020 года в селе Саратовского района была тяжело ранена 30-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан подозреваемый – 44-летний муж погибшей.

Следствие считает, что утром 26 июня супруги были у себя дома. Из-за ревности между ними вспыхнула ссора. Мужчина под надуманным предлогом напал на женщину и не менее 20 раз ударил ее ножом.

Пострадавшая пыталась убежать и скрылась на лестничной площадке. Там ее нашли соседи, женщина была госпитализирована, и медики смогли спасти ей жизнь.

Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось обнаружить в Краснокутском районе. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

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