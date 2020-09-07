На дороге под Саратовом 16-летняя водительница погубила мужчину

В Перелюбском районе Саратовской области вчера ночью, 6 сентября, в ДТП погиб мужчина.
- В 01:00 на 80-м км дороги Пугачев — Перелюб 16-летняя девочка за рулем «Лады Приора» съехала в кювет, машина опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
От полученных травм на месте скончался 36-летний мужчина, а девочке оказали разовую медпомощь.
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