Парень случайно убил приятеля на стройке в Саратове

В суде Ленинского района Саратова будет вынесен приговор 22-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Следствие считает, что днем 22 марта он вместе с приятелями находился на стройплощадке дома по улице Лунная. Юноша поднялся на балкон пятого этажа и сбросил оттуда металлическую трубу. Она ударила по голове 25-летнему пострадавшему, который в тот момент вышел из подъезда.

Молодой человек упал и потерял сознание. Его госпитализировали, но в больнице он скончался, несмотря на оперативное вмешательство.

На предварительном следствии юноша признал вину.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.