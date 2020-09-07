Пассажирка Chevrolet Lanos погибла в перевернувшемся авто на саратовской трассе

Утром 6 сентября в Саратовской области в аварии погибла пассажирка автомобиля Chevrolet Lanos.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось на трассе в восемь утра.

По предварительной версии, 32-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на левую обочину и перевернулась.

Водитель госпитализирован, а 28-летняя пассажирка скончалась на месте.

Обстоятельства аварии уточняются.

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