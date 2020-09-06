Клуб «СГАУ-Саратов» одержал третью победу Суперлиги Париматч

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Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» одержали три победы Суперлиги Париматч.

Как рассказали «КП-Саратов» в клубе, по итогам первых трех матчей наша команда занимает первую строчку турнирной таблицы с шестью очками. Лидерство «СГАУ-Саратов» делит с клубом из Санкт-Петербурга «Университет Лесгафта-Нева».

Первый матч состоялся 28 августа. Саратовцы встретились с волгоградским «Каустиком» и обыграли его со счетом 22:25.

2 сентября в ФОК «Юбилейный» «СГАУ-Саратов» принял соперника из Таганрога, команду «Донские казаки-ЮФУ». Игра завершилась со счетом 38:30.

Сегодня, 6 сентября, состоялся третий матч — с командой «Динамо Астрахань».

- Этот матч, вероятно, стал самым непростым из всех предыдущих! Весь первый тайм приходилось выкладываться на 100%, чтобы сохранить на выходе минимальных перевес в счете (13:14 после первой половины). Во втором тайме за счет самоотверженной игры каждого из наших парней соперник ни разу не вышел вперед по счету! — рассказали в клубе.

Итог третьей игры — 25:28.

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