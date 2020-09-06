Под Саратовом пожар угрожает кладбищу

Горит местность в районе кладбища. Фото соцсетей
Природный пожар охватил территорию между селом Сторожевка и старым кладбищем в поселке Елшанка Саратова.
Об этом «КП-Саратов» сообщили очевидцы.
- Горят поля возле кладбища, — рассказала собеседница издания.
Огонь приблизился к трассе. На месте работают пожарные расчеты.
Напомним, кроме того, полыхает трава вблизи поселка Латухино.
Огонь подбирается к трассе. Фото очевидца
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