Под Саратовом полыхает трава

Дым над поселком Латухино
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовском районе полыхает трава.
Как сообщили «КП- Саратов» в ГУ МЧС региона, очаг возгорания находится вблизи поселка Латухино.
На месте работают пожарные расчеты, ведется борьба с огнем.
Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями столбов дыма.
Очевидцы делятся фотографиями
Фото: Мария Франко
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