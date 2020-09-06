Под Саратовом полыхает трава

Дым над поселком Латухино Фото: Екатерина Семенова

В Саратовском районе полыхает трава.

Как сообщили «КП- Саратов» в ГУ МЧС региона, очаг возгорания находится вблизи поселка Латухино.

На месте работают пожарные расчеты, ведется борьба с огнем.

Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями столбов дыма.

Очевидцы делятся фотографиями Фото: Мария Франко

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