Позор администрации города: жительница Саратова возмутилась «наливайкой» рядом с детской площадкой

Скрин со страницы Евгении Голевой в Instagram
Жительница Саратова возмутилась «наливайкой» на 1-й Дачной.
Об этом Евгения Голева написала на своей странице в Instagram.
Она опубликовала фотографию спящего на лавочке человека, предположительно, нетрезвого.
- Наблюдаем почти каждый раз такую картину. Детская площадка на 1-й Дачной. А потому что рядом знаменитая наливайка. Позор главе района, администрации и всего города, — написала она.
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