Позор администрации города: жительница Саратова возмутилась «наливайкой» рядом с детской площадкой

Скрин со страницы Евгении Голевой в Instagram

Жительница Саратова возмутилась «наливайкой» на 1-й Дачной.

Об этом Евгения Голева написала на своей странице в Instagram.

Она опубликовала фотографию спящего на лавочке человека, предположительно, нетрезвого.

- Наблюдаем почти каждый раз такую картину. Детская площадка на 1-й Дачной. А потому что рядом знаменитая наливайка. Позор главе района, администрации и всего города, — написала она.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.