Доверчивые девушка и женщина из Саратова отдали свои деньги мошенникам

Очередная жительница Саратова попалась на уловки мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стала 26-летняя девушка, проживающая в Волжском районе.

Она поверила традиционной схеме: ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка и сообщил, что со счета пытаются списать средства. Чтобы обезопасить их, он попросил продиктовать номер карты и CVV-код.

Дама согласилась и стала обладательницей кредита на сумму 99 470 рублей, который сразу был снят с ее карты.

После этого женщина обратилась в полицию.

53-летняя жительница Солнечного также поверила мошеннику и отправилась к банкомату, где намеревалась перевести средства на некий «безопасный» счет. Однако ее сбережения вместо этого ушли мошеннику. Гражданка лишилась 236 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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