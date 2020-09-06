Чиновники за неделю нашли в саратовских автобусах 18 нарушений

Были проверены восемь маршрутов Фото: Екатерина Семенова

В Саратове сотрудники МКУ «Транспортное управление» проверили работу автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в муниципальном казенном предприятии, проверки проведены на маршрутах: 11, 20, 22, 45, 54, 74, 82, 110.

Работу восьми маршрутов чиновники проверяли с 27 августа по 3 сентября, то есть больше недели. За это время им удалось выявить 18 нарушений, на которые составлены акты.

Это: 18 грязных салонов автобусов, два факта отказа выдачи билета, восемь случаев неправильного учета билетов.

По всем нарушениям перевозчикам направлены требования об устранении.

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