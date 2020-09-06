Обманутые дольщики в Саратовской области получат 3,4 млрд рублей

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин напомнил дольщикам ЖК «Победа» в Саратове, что решение их проблемы он взял на контроль.
- Мы планируем по всем домам, которые имели отношения к ДОМ.РФ, - а это 33 дома, - завершить рассмотрение в сентябре и, надеюсь, по Федоровской будет принято решение, — слова Вячеслава Володина опубликованы в группе его сторонников в сети Instagram.
Спикер Госдумы отметил, что процесс затянулся из-за действий председателя ЖСК, и призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.
- Особенно в этой сфере мошенников и так хватает. И не нужно их плодить уже на том этапе, когда государство определилось выплатами, — подчеркнул он.
По словам Вячеслава Володина, выплаты дольщикам в Саратовской области в общей сложности составят 3,4 млрд рублей.
- Вот объем средств, который перечисляется сейчас и был перечислен обманутым дольщикам Саратовской области за счет средств ДОМ.РФ, — сказал он.
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