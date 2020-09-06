Лихач на Infiniti разбил иномарку о столб в Балакове

Иномарка попала в ДТП на набережной Леонова. Фото группы "На дорогах Балаково | #CAR64"

В Балакове Саратовской области утром в воскресенье, 6 сентября, иномарка врезалась в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома № 1/1 по набережной Леонова в семь утра.

По предварительной версии, 28-летний водитель Infiniti FX35 превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в столб контактной сети.

Водитель и 29-летняя пассажирка были госпитализированы. ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.

Пострадала пассажирка. Фото Николая Антонова

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