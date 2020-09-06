Коронавирусом за сутки заразились 104 жителя Саратовской области

Коронавирус подтвержден у 104 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром 6 сентября стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждено еще 104 случая заражения.

Большая часть в Саратове — 61 человек. В Балаковском районе заражены оказались 10 человек, в еще 13 районах — по пять и менее случаев.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 12 697 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8 368 человек, за сутки — 24.

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