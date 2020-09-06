Вячеслав Володин взял на контроль строительство дороги в Ласточкино

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о строительстве дорог в микрорайоне Ласточкино на на улице Менякина.

Микрорайон Ласточкино уже не в первый раз попадает в поле зрение спикера облдумы, о чем он напомнил в своем видеообращении, опубликованной в группе сторонников в Instagram.

- Эта дорога строится — надеюсь, при плюсовой температуре, вовремя, строительство будет завершено — также находится на контроле, — заявил Володин.

Что касается дороги по улице Менякина в Юбилейном, то она оказалась запроектирована с ошибкой, поэтому конкурс на строительство пришлось отменять.

- Конкурс вынуждены будут проводить на следующей неделе вторично, потому что допущенные проектировщиками ошибки — это уже не первый раз — не позволили развернуть работы. Потому что ее стоимость была рассчитана недостоверно и все это отложило работы, которые должны были по сути уже начаться сейчас, — отметил председатель Госдумы.

Он выразил надежду, что хорошая погода позволит начать и завершить работу в этом году.

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