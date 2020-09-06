Разорванная в ДТП иномарка протаранила автомобиль на Большой Затонской

От удара иномарку разорвало на части. Фото ГИБДД по Саратову

На улице Большая Затонская в Саратове ночью столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №41/1.

Примерно в три часа ночи в аварию попали Daewoo Nexia под управлением 21-летнего водителя, Volkswagen Polo под управлением 20-летнего водителя и ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя.

По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением Daewoo Nexia. Иномарка столкнулась с Volkswagen Polo. От удара первую машину отбросило на столб, где салон разорвало на две части. Одна из них протаранила ВАЗ.

Водители травмы не получили. А вот три пассажира «четырнадцатой» пострадали, пассажир Daewoo погиб на месте.

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

Три человека погибли, один пострадал. Фото ГИБДД по Саратову

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