Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Разорванная в ДТП иномарка протаранила автомобиль на Большой Затонской

Пострадали три человека, погиб один
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
От удара иномарку разорвало на части. Фото ГИБДД по Саратову

От удара иномарку разорвало на части. Фото ГИБДД по Саратову

На улице Большая Затонская в Саратове ночью столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №41/1.

Примерно в три часа ночи в аварию попали Daewoo Nexia под управлением 21-летнего водителя, Volkswagen Polo под управлением 20-летнего водителя и ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя.

По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением Daewoo Nexia. Иномарка столкнулась с Volkswagen Polo. От удара первую машину отбросило на столб, где салон разорвало на две части. Одна из них протаранила ВАЗ.

Водители травмы не получили. А вот три пассажира «четырнадцатой» пострадали, пассажир Daewoo погиб на месте.

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

Три человека погибли, один пострадал. Фото ГИБДД по Саратову

Три человека погибли, один пострадал. Фото ГИБДД по Саратову

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ДТП