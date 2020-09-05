В Саратове мужчина сгорел вместе с заброшенным гаражом

Тело мужчины найдено рядом с дверью гаража
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Кировском районе Саратова на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Пожар произошел вечером 5 сентября. Около 20 часов местные жители заметили возгорание в заброшенном гараже напротив дома №172 по улице Челюскинцев.
Возгорание заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пожарные справились с огнем, а потом внутри, около входа, было найдено сильно обгоревшее тело мужчины.
Эксперт не нашел следов насильственной смерти, кроме термического поражения.
Начата проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем.
Сейчас останавливаются все обстоятельства трагедии и личность погибшего.
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