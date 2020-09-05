В Саратове мужчина сгорел вместе с заброшенным гаражом

Тело мужчины найдено рядом с дверью гаража Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел вечером 5 сентября. Около 20 часов местные жители заметили возгорание в заброшенном гараже напротив дома №172 по улице Челюскинцев.

Возгорание заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожарные справились с огнем, а потом внутри, около входа, было найдено сильно обгоревшее тело мужчины.

Эксперт не нашел следов насильственной смерти, кроме термического поражения.

Начата проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем.

Сейчас останавливаются все обстоятельства трагедии и личность погибшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.