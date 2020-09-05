В Саратовской области снова бушует лесной пожар

Лесной пожар бушует в Саратовской области Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области снова произошел лесной пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил из Минприроды в 15:30.

Загорелся лес в Красноармейском районе, в семи километрах от села Белогорское.

На место выехали 70 человек и 17 единиц техники, а также аэромобильная группировка МЧС.

Эвакуация населения не требуется, произведена опашка территории, угрозы населенным пунктам нет.

Пожар низовой, его площадь составляет около 100 гектаров.

Напомним, 27 августа в Красноармейском районе уже полыхал лесной пожар. Тогда огонь уничтожил также около 100 гектаров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.