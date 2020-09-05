В Саратовской области снова бушует лесной пожар

Лесной пожар бушует в Саратовской области
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратовской области снова произошел лесной пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил из Минприроды в 15:30.
Загорелся лес в Красноармейском районе, в семи километрах от села Белогорское.
На место выехали 70 человек и 17 единиц техники, а также аэромобильная группировка МЧС.
Эвакуация населения не требуется, произведена опашка территории, угрозы населенным пунктам нет.
Пожар низовой, его площадь составляет около 100 гектаров.
Напомним, 27 августа в Красноармейском районе уже полыхал лесной пожар. Тогда огонь уничтожил также около 100 гектаров.
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