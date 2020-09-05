На Курдюмской водитель «Камаза» вывалил мусор

Самосвал выбросил мусор на Курдюмской. Фото Насти Кузьминой

На улице Курдюмская самосвал выбросил мусор.

Об этом сообщила местная жительница. Пользователь под именем Настя Кузьмина опубликовала в соцсети соотвествующий пост, сопроводив его фото и видео.

- Саратов, район 1-ой Дачной, ул. Курдюмская. Народ, когда жить то будем, как люди?! Сколько раз ругались, в полицию звонили, но свиньями закон не писан! Номера грязью замазал и ему море по колено, — возмутилась она поступку водителя «Камаза».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.