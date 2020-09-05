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На Курдюмской водитель «Камаза» вывалил мусор

Местная жительница возмутилась его поступком
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Самосвал выбросил мусор на Курдюмской. Фото Насти Кузьминой

Самосвал выбросил мусор на Курдюмской. Фото Насти Кузьминой

На улице Курдюмская самосвал выбросил мусор.

Об этом сообщила местная жительница. Пользователь под именем Настя Кузьмина опубликовала в соцсети соотвествующий пост, сопроводив его фото и видео.

- Саратов, район 1-ой Дачной, ул. Курдюмская. Народ, когда жить то будем, как люди?! Сколько раз ругались, в полицию звонили, но свиньями закон не писан! Номера грязью замазал и ему море по колено, — возмутилась она поступку водителя «Камаза».

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