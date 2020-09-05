Пенсионер утонул в колодце во время полива огорода в поселке Саратовской области

Тело мужчины нашли в колодце
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области погиб 86-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Предварительно установлено, что днем 5 сентября пенсионер поливал огород около своего дома. Примерно в 15 часов вернулся его родственник, который заметил, что водный насос работает, а хозяина нет. При этом колодец был переполнен.
Мужчина откачал воду и нашел в колодце тело.
Следователи осмотрели труп, следов насильственной смерти не обнаружили.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.