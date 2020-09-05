Пенсионер утонул в колодце во время полива огорода в поселке Саратовской области

Тело мужчины нашли в колодце Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области погиб 86-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что днем 5 сентября пенсионер поливал огород около своего дома. Примерно в 15 часов вернулся его родственник, который заметил, что водный насос работает, а хозяина нет. При этом колодец был переполнен.

Мужчина откачал воду и нашел в колодце тело.

Следователи осмотрели труп, следов насильственной смерти не обнаружили.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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