Женщина погибла в перевернувшейся «Калине» под Саратовом

Машина вылетела в кювет и перевернулась Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Самара — Пугачев — Энгельс в Пугачевском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, на 200-м километре дороги на большой скорости «Лада Калина» вылетела в кювет и перевернулась.

ДТП случилось в 15:15 в районе села Варваровка. Машина ехала в сторону Саратова.

По предварительным данным, машиной управляла 43-летняя женщина, которая не справилась с управлением на большой скорости. Она скончалась до приезда скорой помощи. Кроме того, пострадал пассажир, мужчина. Он был госпитализирован, его данные устанавливаются.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

Женщина скончалась до приезда врачей Фото: ГИБДД по Саратовской области

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