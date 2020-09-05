Опубликован список аварийных домов Саратова, которые будут расселены за два года

Аварийные дома Саратова будут расселены Фото: Екатерина Семенова

Стало известно, какие дома в Саратове планируется расселить на дополнительно выделенные средства.

Напомним, ранее «КП-Саратов» опубликовало видеообращение председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, что город может получить два млрд рублей на расселение аварийного жилья.

Средства должны быть выделены до конца 2020 года, а расселение будет происходить также в 2021 году.

Группа сторонников Вячеслава Володина публикует на своей странице в Instagram список домов, которые должны быть расселены на эти средства. В него вошли 197 зданий.

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