Спасатели реанимировали упавшую с моста Саратов — Энгельс женщину

Женщина упала с моста. Фото Саратовской областной службы спасения

Саратовские спасатели помогли сохранить жизнь женщине, упавшей с моста Саратов — Энгельс.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, после поступления вызова на пульт дежурному, на место выехала бригада.

В кратчайшие сроки был организован грамотный поиск пострадавшей. Женщину в критическом состоянии удалось обнаружить на острове под мостом. Ее реанимировали силами спасателей, госпитализировали совместно с бригадой Центра медицины катастроф.

Пострадавшую нашли на острове. Фото Саратовской областной службы спасения

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