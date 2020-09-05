Спасатели реанимировали упавшую с моста Саратов — Энгельс женщину

Женщина упала с моста. Фото Саратовской областной службы спасения
Саратовские спасатели помогли сохранить жизнь женщине, упавшей с моста Саратов — Энгельс.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, после поступления вызова на пульт дежурному, на место выехала бригада.
В кратчайшие сроки был организован грамотный поиск пострадавшей. Женщину в критическом состоянии удалось обнаружить на острове под мостом. Ее реанимировали силами спасателей, госпитализировали совместно с бригадой Центра медицины катастроф.
Пострадавшую нашли на острове. Фото Саратовской областной службы спасения
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