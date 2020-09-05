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Алексей Федотов возглавил УФСИН по Саратовской области

Указ подписан 2 сентября
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Алексей Федотов, начальник УФСИН России по Саратовской области. Фото сайта УФСИН

Алексей Федотов, начальник УФСИН России по Саратовской области. Фото сайта УФСИН

Начальником УФСИН по Саратовской области назначен Алексей Федотов, полковник внутренней службы.

Ранее он исполнял должность руководителя ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 2 сентября. На сайте саратовского ФСИН Алексей Федотов уже представлен руководителем ведомства.

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