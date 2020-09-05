Алексей Федотов возглавил УФСИН по Саратовской области

Алексей Федотов, начальник УФСИН России по Саратовской области. Фото сайта УФСИН

Начальником УФСИН по Саратовской области назначен Алексей Федотов, полковник внутренней службы.

Ранее он исполнял должность руководителя ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 2 сентября. На сайте саратовского ФСИН Алексей Федотов уже представлен руководителем ведомства.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.