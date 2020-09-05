Кабан сбежал с места ДТП на трассе в Саратовской области

В Саратовской области автомобиль «Нива» вылетел в кювет после столкновения с кабаном.
Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла в Татищевском районе, неподалеку от села Полчаниновка.
Водитель автомобиля не пострадал, животное скрылось с места происшествия.
Работали спасатели областной службы спасения.
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