Два миллиарда рублей на расселение аварийного жилья может получить Саратов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о возможности выделения Саратове двух млрд рублей в 2020 году.

По словам спикера Госдумы, которые опубликованы в группе его сторонников в соцсети Instagram, средства выделены из резервного фонда правительства России.

- У нас есть все возможности в этом году, в этом, подчеркиваю, году на программу сноса ветхого и аварийного жилья в городе Саратове дополнительно направить два млрд денежных средств. Это позволит нам построить и на будущий год выделить 1 380 квартир для проживающих в ветхом и аварийном жилье, — заявил Вячеслав Володин.

Он отметил, что сейчас в городе 186 участков, где стоят аварийные дома, требующие сноса. После освобождения участков там необходимо строить жилье, в том числе, для переселенцев, а также детей-сирот и многодетных семей.

При этом Вячеслав Володин подчеркнул, что должна быть соответствующая социальная инфраструктура. Например, пункт полиции и спортивные секции на первых этажах, жилье для участковых.

- Вот такую программу мы в течение ближайших двух-трех месяцев должны подготовить. И те, кто у нас попадает под снос уже на будущий год или на последующие, они должны знать, что если только их дом сносят в этом районе, а рядом у нас такая площадка есть, то их не будут с одного конца города переселять на другой конец. А квартиру получат недалеко от существующего места проживания. И еще раз хочу подчеркнуть: нам важно в этом году фактически почти в два раза увеличить объемы строительства жилья под снос ветхого и аварийного. Ну и если эти 2 млрд будут выделены дополнительно, на будущий год жители получат квартиры. Ориентировочно это переселение будет идти в микрорайон рядом с Ипподромной улицей. Давайте также эти вопросы обсуждать. Хотелось бы, чтобы и правительство Саратовской области, и профильное министерство, которое отвечает за эти вопросы, больше информировало граждан, более открыто объясняло свои шаги. Ну и конечно, чтобы здесь был общественный контроль и чтобы мы все понимали: решение этого вопроса для человека определит во многом дальнейший быт, комфорт, — отметил председатель Госдумы.

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