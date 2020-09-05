80 жертв коронавируса в Саратовской области: умерла пожилая женщина

Пожилая женщина умерла от коронавируса

В Саратовской области от коронавируса скончалась 71-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, она провела в стационаре 18 суток, 13 из которых — на аппарате искусственной вентиляции легких.

Женщина, помимо коронавируса, страдала ожирением, ишемической и атеросклеротической болезнью сердца. У нее была артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий и хронический панкреатит.

В общей сложности в регионе от коронавируса умерли уже 80 человек.

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