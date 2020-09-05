Трое жителей Саратовской области пытались защитить свои деньги и потеряли их

Житель Балаковского района Саратовской области поверил мошеннику и перевел ему 150 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 48-летнему мужчине поступил звонок от неизвестного.

Он представился работником банка и рассказал, что якобы со счета гражданина пытаются списать средства. Чтобы обеспечить безопасность денег, их следует перевести на «резервные счета». Что и было сделано.

В аналогичной ситуации оказалась 36-летняя жительница Саратова. Она перевела мошенникам 78,5 тыс рублей.

А 81-летний житель Энгельса через банкомат отправил злоумышленникам 110 тыс. рублей.

По всем фактам начата проверка.

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