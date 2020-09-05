В Иволгино автомобиль засыпали перьями

Автомобиль засыпали перьями

В поселке Иволгино Саратова неизвестные «надругались» над автомобилем.

Фото машины появилось в группе «Саратов онлайн», его выложил пользователь Дмитрий Рыжов.

Машину густо засыпали птичьими перьями и вымазали красной жидкостью.

Пользователи соцсети гадают, что могло стать причиной: одни предполагают, что это разборки влюбленных, другие — что это месть за какой-то проступок.

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