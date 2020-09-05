Житель Саратовской области привез коронавирус из Крыма

Оперативный штаб Саратовской области сообщает подробности о зараженных коронавирусом.

Напомним, утром 5 сентября стало известно о новых 103 случаях заражения.

Установлено, что 22 человека — это контактные лица. У 80 источник заражения не установлен, а один человек прибыл из Крыма с симптомами болезни, которая впоследствии подтвердилась.

При этом среди новых зараженных у 31 человека — пневмония, у 51 — ОРВИ, а у 21 болезнь протекает бессимптомно.

Также заразились восемь детей до 18 лет и 33 взрослых старше 60 лет.

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